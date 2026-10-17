315 тысяч долларов за "закрытие" дела: в Одессе поймали адвоката на взятке
В Одессе правоохранители раскрыли схему, в рамках которой фигурантке уголовного дела предложили чрезвычайно дорогую помощь. Однако обещанное урегулирование дела закончилось задержанием самого посредника.
Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР задержало адвоката, который вымогал 315 тысяч долларов за обещание прекратить уголовное производство в отношении президента местного благотворительного фонда. Об этом сообщили в СБУ.
Как адвокат обещал закрыть дело?
По версии следствия, юрист предложил фигурантке уголовного дела за деньги добиться прекращения расследования. Стоимость своих услуг он оценил в 315 тысяч долларов.
Правоохранители задержали адвоката во время получения всей оговоренной суммы.
Что грозит задержанному?
Адвокату сообщили о подозрении по части 2 статьи 15 и части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в очень больших размерах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что в Черкасской области СБУ задержала бывшего судью, который в настоящее время работает адвокатом. Он требовал 10% от общей суммы строительства оборонного объекта, угрожая подрядчику физической расправой.