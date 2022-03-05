В Одессе и Белгород-Днестровском – воздушная тревога
5 марта 2022 , 21:03Читати новину українською
Источник:Сегодня
Российские оккупанты продолжают бомбить мирные украинские города. Жителей Одессы и Белгород-Днестровского просят уйти в укрытие, так как есть опасность обстрела.
Все наземные планы российских оккупантов провалились, поэтому они принялись мстить мирным жителям и обстреливают города. Враг пытается нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре.
Кстати Бои под Николаевом: все вражеские залпы "Смерчей" по ВСУ – мимо, у кафиров – безумные потери
Тревога в Одессе и Белгород-Днестровском
В Одессе и Белгород-Днестровском объявлена воздушная тревога. Всем жителям нужно немедленно пройти в укрытие и оставаться в безопасном месте до сигнала.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!