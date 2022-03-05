Усі наземні плани російських окупантів провалилися, тому вони взялися мстити мирним мешканцям та обстрілюють міста. Ворог намагається завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

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Тривога в Одесі та Білгород-Дністровському

В Одесі та Білгород-Дністровському оголошено повітряну тривогу. Усім мешканцям потрібно негайно пройти в укриття та залишатися в безпечному місці до відповідного сигналу.

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