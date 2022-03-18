В Одессе близ военного объекта уничтожили геодезический маячок

Ночью 17 марта Территориальная оборона Одессы обнаружила геодезический маячок у одной из воинских частей непосредственно в городе. Его уничтожили.

Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук. Он призвал обезвреживать соответствующие маячки в случае обнаружения.

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Сергей Братчук призвал одесситов быть бдительными, потому что эти маячки могут быть и у жилых домов.

Это наша безопасность, поэтому увидели (маячок – 24 канал) – сообщили, и можно спокойно раздавить ногой. Это будет приятно всем,

– сказал спикер Одесской ОВА.

Ночь в Одессе прошла относительно спокойно

В то же время он сообщил, что в целом ночь в Одессе прошла относительно спокойно. Однако в 5 часов утра они, как обычно, и делают россияне, с моря они запустили ракеты.

"Одну ракету сбили над территорией Одесской области и пытались поразить еще по одному объекту критической инфраструктуры. Все живы и здоровы. Мы готовы и сбивать, и наносить огневое поражение", – рассказал Сергей Братчук.

Также спикер Одесской ОВА сообщил, что в городе накануне задержали женщину, которая распространяла слухи о том, мол, все "не так, как говорят украинцы и нужно сдаваться". Кроме того, практически каждый день в Одессе проводятся проверки минно-взрывной безопасности.

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