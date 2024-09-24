"Понял свою ошибку": в Одесском ТЦК сказали, где сейчас фитнес-тренер, оскорбивший военного

В Одессе в июле этого года произошел инцидент с оскорблением военного фитнес-тренером, после чего последнего отправили в ТЦК. Сейчас этот человек осознал свою ошибку и готовится к службе.

Об этом в интервью Ukrainian Witness рассказал начальник Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки – Юрий Пуйко.

К теме В Одессе фитнес-тренер оскорбил военного и пожелал ему смерти, но сразу поплатился

Что сейчас с одесским тренером, который оскорбил военного

Начальник Одесского ТЦК отметил, что фитнес-тренер, который оскорбил военного в Одессе сейчас проходит службу в Силах обороны. Его призвали в тот же день, когда случился инцидент.

По словам Юрия Пуйко, фитнес-тренер "понял свою ошибку". Его по собственному согласию призвали в одно из боевых подразделений воинских частей оперативного командования "Юг".

Он проходит подготовку. Я думаю, что время еще не исчерпано, чтобы он стал в строй в боевые подразделения. Но он где-то на этапе подготовки,

– сказал начальник ТЦК в Одессе.

К слову, инцидент между фитнес-тренером Севастьяном Гоговичем и военным в Одессе случился в июле 2024 года. Тогда спортсмен обругал украинского защитника, пожелал смерти и всячески оскорблял его.

Впоследствии в сети появились новые кадры. На них видно, что с тренером провели "профилактическую беседу". Кроме того, волонтер Демьян Ганул сообщил, что тренера уже отправили в ТЦК, чтобы тот прошел военно-врачебную комиссию.