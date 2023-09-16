Символ страданий: в Одессе ищут хозяина овчарке, пережившей трагедию на Каховской ГЭС
Источник:ТСН
После теракта россиян на Каховской ГЭС волонтеры спасли из воды собаку Багиру. Животное перевезли в Одессу, где его "поставили на ноги". Теперь Багире ищут ответственных владельцев.
После подрыва Каховской ГЭС овчарка полтора суток барахталась в воде в подтопленном Херсоне. Когда волонтеры нашли Багиру и вытащили из воды – она не могла подняться на лапы. Из-за того, что собака долго барахталась в воде, у нее отказали лапы.
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Багира снова может ходить
Как рассказали зоозащитники, Багири – 8 лет. Раньше овчарку звали иначе. В Херсоне за животным ухаживали соседи, поскольку владельцы Багиры уехали.
В день трагедии на Каховской ГЭС сосед отцепил собаку от цепи, чтобы она могла спастись.
Сейчас овчарка живет в просторном вольере в приюте для собак в Одессе, где ее снова "поставили на лапы".
Заместительница приюта "Мои живые собаки" Людмила Мельникова рассказала, что обращались в 6 клиник, чтобы Багира снова могла ходить, однако никто не давал гарантий даже 1%.
В итоге зоозащитники отменили операции и начали реабилитацию собаки. Животному делали массажи, тренировки, выгул и проводить работу с лестницей.
Людмила Мельникова рассказала, что то, что Багира снова может ходить – "это титаническая работа реабилитологов, наша любовь и желание Багиры жить".
По ее словам, овчарка не боится ни взрывов, ни воздушных тревог. Однако животное сильно боялось воды, в результате чего зоозащитники даже не могли его покупать.
Зоозащитники отмечают, что после лечения и реабилитации Багира потребует особого ухода, из-за чего ей ищут ответственных владельцев.
В то же время Людмила Мельникова говорит, что Багира прекрасная собака, которая может научить любить и она благодарна за все.
Что известно о овчарке Багире
- После того, как Россия взорвала Каховскую ГЭС, в плену воды в Херсонской области оказались не только люди, но и многие животные. Следовательно, спасатели, волонтеры и неравнодушные спасали всех.
- Во время поисково-спасательных работ волонтеры нашли Багиру. Ее фото, где она лапами обнимает ногу спасателя, стало известно на весь мир.