Символ страданий: в Одессе ищут хозяина овчарке, пережившей трагедию на Каховской ГЭС

После теракта россиян на Каховской ГЭС волонтеры спасли из воды собаку Багиру. Животное перевезли в Одессу, где его "поставили на ноги". Теперь Багире ищут ответственных владельцев.

После подрыва Каховской ГЭС овчарка полтора суток барахталась в воде в подтопленном Херсоне. Когда волонтеры нашли Багиру и вытащили из воды – она не могла подняться на лапы. Из-за того, что собака долго барахталась в воде, у нее отказали лапы.

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Багира снова может ходить

Как рассказали зоозащитники, Багири – 8 лет. Раньше овчарку звали иначе. В Херсоне за животным ухаживали соседи, поскольку владельцы Багиры уехали.

В день трагедии на Каховской ГЭС сосед отцепил собаку от цепи, чтобы она могла спастись.

Сейчас овчарка живет в просторном вольере в приюте для собак в Одессе, где ее снова "поставили на лапы".

Заместительница приюта "Мои живые собаки" Людмила Мельникова рассказала, что обращались в 6 клиник, чтобы Багира снова могла ходить, однако никто не давал гарантий даже 1%.

В итоге зоозащитники отменили операции и начали реабилитацию собаки. Животному делали массажи, тренировки, выгул и проводить работу с лестницей.

Людмила Мельникова рассказала, что то, что Багира снова может ходить – "это титаническая работа реабилитологов, наша любовь и желание Багиры жить".

По ее словам, овчарка не боится ни взрывов, ни воздушных тревог. Однако животное сильно боялось воды, в результате чего зоозащитники даже не могли его покупать.

Зоозащитники отмечают, что после лечения и реабилитации Багира потребует особого ухода, из-за чего ей ищут ответственных владельцев.

В то же время Людмила Мельникова говорит, что Багира прекрасная собака, которая может научить любить и она благодарна за все.

Что известно о овчарке Багире