Після підриву Каховської ГЕС вівчарка півтори доби борсалася у воді в підтопленому Херсоні. Коли волонтери знайшли Багіру та витягли з води – вона не могла підвестися на лапи. Через те, що собака довго борсалась у воді, у неї відмовили лапи.

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Багіра знову може ходити

Як розповіли зоозахисники, Багірі – 8 років. Раніше вівчарку звали інакше. У Херсоні за твариною доглядали сусіди, оскільки власники Багіри поїхали.

У день трагедії на Каховській ГЕС сусід відчепив собаку від ланцюга, щоб вона могла врятуватися.

Зараз вівчарка живе у просторому вольєрі в притулку для собак в Одесі, де її знову "поставили на лапи".

Заступниця притулку "Мої живі собаки" Людмила Мельникова розповіла, що зверталися у 6 клінік, щоб Багіра знову могла ходити, однак ніхто не давав гарантій навіть 1%.

У підсумку зоозахисники скасували операції й почали реабілітацію собаки. Тварині робили масажі, тренування, вигул та проводити роботу з драбиною.

Людмила Мельникова розповіла, що те, що Багіра знову може ходити – "це титанічна робота реабілітологів, наша любов і бажання Багіри жити".

За її словами, вівчарка не боїться ні вибухів, ні повітряних тривог. Однак тварина сильно боялася води, внаслідок чого зоозахисники навіть не могли її покупати.

Зоозахисники зазначають, що після лікування та реабілітації Багіра потребуватиме особливого догляду, через що їй шукають відповідальних власників.

Водночас Людмила Мельникова каже, що Багіра прекрасна собака, яка може навчити любити й вона вдячна за все.

Що відомо про вівчарку Багіру