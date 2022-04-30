В Одессе ищут коллаборантов, которые планировали устроить провокацию 2 мая

30 апреля 2022 , 15:03
Читати новину українською

Источник:

Нацполиция

В Одессе полицейские проводят масштабное расследование. Полицейские устанавливают коллаборантов, готовящих провокацию на День противостояния в Одессе – 2 мая.

Детали расследования

Правоохранители обнаружили оружие и запретную символику. Сейчас они разыскивают людей, которые работают на российские спецслужбы.

Рекомендуем В Одессе введут "затяжной" комендантский час с 1 по 3 мая

Известно, что злоумышленники осели в области еще раньше. Чтобы не допустить провокаций полицейские и служащие Государственного бюро расследований проводят масштабное расследование. По результатам они уже изъяли:

  • значительное количество разного оружия;
  • коммунистическую атрибутику;
  • рекламные брошюры с коммунистической и другой запретной символикой;
  • пособия с инструкциями правил поведения, мер конспирации и слежки для проведения диверсий;
  • гранаты;
  • патроны;
  • мобильные телефоны;
  • электронные носители информации.


У злоумышленников обнаружили гранаты


Коллаборанты планируют масштабную провокацию

Полицейские в Одессе проводят масштабное расследование: видео

 

Что произошло в Одессе 2 мая 8 лет назад

В 2014 году в центре Одессы произошли масштабные стычки. Тогда перед футбольным матчем болельщики футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист", а также обычные граждане решили пройтись по улицам мирным ходом "За единую Украину". В то же время пророссийские активисты "Антимайдана" подготовили собственное шествие.

Колонны пересеклись в районе Греческой площади. Тогда и начались беспорядки – участники бросали друг в друга камнями, коктейлями Молотова и пиротехникой. Впоследствии выяснилось, что у коллаборантов было огнестрельное оружие, ведь раздались выстрелы.

Больше всего жертв было на Куликовом поле, ведь там подожгли Дом профсоюзов, в котором прятались люди. В общей сложности погибли 48 человек, а еще более 200 – получили травмы.

После трагических событий Одесский городской совет объявил в городе три дня траура.

На тему смотрите, как россияне оправдывают циничный ракетный удар по Одессе:

 

Автор: Софія Мінджоса