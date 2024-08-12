В Одессе люди могли застрять на колесе обозрения во время взрывов и тревоги: что говорят в ГСЧС

В Одессе во время воздушной тревоги люди могли застрять на колесе обозрения. Во время этого в городе раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сети также активно комментируют инцидент, сложившийся в Одессе, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте на колесе обозрения в Одессе

Местные паблики около 14:30 опубликовали видео и подписали, что в парке Шевченко люди с детьми застряли на колесе обозрения прямо во время воздушной тревоги и взрывов. Кроме того, авторы каналов иронично отметили, что "плюс еще одна фобия в копилку".

На кадрах слышно и видно, что женщина с ребенком якобы застряла на самом пике колеса. Именно в этот момент раздался взрыв.

О, Боже! Взрыв. То ПВО работает, на нас еще и ракеты летят,

– рассказывает одесситка на видео.

В сети писали, что люди застряли на колесе обозрения в Одессе: смотрите видео

В комментарии 24 Каналу в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области отметили, что никаких сообщений, что люди застряли на колесе обозрения, в службу не поступало.

В комментариях под видео пользователи сети также пишут, что, вероятно, колесо не сломалось, а лишь остановилось на несколько секунд на пиковой точке. В комментариях отмечают, что раньше с аттракционом это было примерно 3 минуты.



Колесо обозрения в парке Шевченко раньше останавливалось на пике на несколько секунд / Скриншот 24 Канала

Кроме того, если присмотреться на видео, можно все же увидеть медленное движение колеса. Когда именно было снято это видео – неизвестно, ведь 12 августа в Одесской области тревоги и взрывов не было.