Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У мережі також активно коментують інцидент, що склався в Одесі, передає 24 Канал.

До теми Вибухи пролунали в Одесі, на область летіли ракети

Що відомо про інцидент на колесі огляду в Одесі

Місцеві пабліки близько 14:30 опублікували відео та підписали, що у парку Шевченка люди з дітьми застрягли на колесі огляду просто під час повітряної тривоги та вибухів. Окрім того, автори каналів іронічно зазначили, що "плюс ще одна фобія у скарбничку".

На кадрах чутно та видно, що жінка з дитиною нібито застрягла на самому піку колеса. Саме в цей момент пролунав вибух.

О Боже! Вибух. То ППО працює, на нас ще й ракети летять,

– розповідає одеситка на відео.

У мережі писали, що люди застрягли на колесі огляду в Одесі: дивіться відео

У коментарі 24 Каналу у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області зазначили, що жодних повідомлень про те, що люди застрягли на колесі огляду, до служби не надходило.

У коментарях під відео користувачі мережі також пишуть, що, ймовірно, колесо не зламалось, а лише зупинилося на кілька секунд на піковій точці. У коментарях зазначають, що раніше з атракціоном це було приблизно 3 хвилини.



Колесо огляду в парку Шевченка раніше зупинялося на піку на кілька секунд / Скриншот 24 Каналу

Окрім того, якщо придивитися на відео, можна усе ж побачити повільний рух колеса. Коли саме було зафільмовано це відео – невідомо, адже 12 серпня в Одеській області тривоги та вибухів не було.