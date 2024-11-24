Дети застряли на высоте около 18 метров: в Одессе из-за отключения света остановился аттракцион

В Одессе, 24 ноября, во время отключения света люди застряли на аттракционе. Инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на одесские телеграм-каналы.

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В Одессе на аттракционе застряли люди

В Одессе во время отключений света люди застряли на аттракционах. Из-за отключения электроэнергии остановилась работа и посетители буквально зависли в воздухе.

Как сообщают местные телеграм-каналы, инцидент произошел в парке имени Тараса Шевченко. Также в сети добавляют, что на место событий уже отправились спасатели.

Аттракцион остановился во время отключений: смотрите видео

В ГСЧС Одесской области сообщили, что аттракцион остановился на высоте около 18 метров. На нем было 4 детей.

Спасатели с помощью веревки оперативно спустили детей по аварийной лестнице. К счастью, никто не пострадал.

С детьми также работали психологи.