Когда правоохранители прибыли на место происшествия по указанному адресу – улица Промышленная, 11, то пострадавшего уже госпитализировали в медицинское учреждение.

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Конфликт перерос в резню

Полицейские сразу отправились в больницу, где нашли очевидца, который и рассказал детали инцидента. По его словам, конфликт между мужчинами возник на почве ревности.

Свидетель сообщил, что к жене пострадавшего приехал мужчина, которому женщина позвонила и попросила забрать ее. Когда он появился, между ним и медиком произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В результате 29-летний неизвестный ударил своего оппонента ножом и нанес ему серьезные ранения. Подозреваемого удалось задержать и доставить в отделение полиции.

Обратите внимание! В нидерландском городе Эхт ночью 21 апреля произошла резня. Неизвестный мужчина набросился на людей в центре размещения лиц, нуждавшихся в приюте.