Об этом 24 Каналу сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, подчеркнув, что речь идет о постоянной угрозе от "Калибров". Хотя они расположены в Новороссийске, но снаряжены, и ничто не мешает оккупанту этими ракетоносителями бить.

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Россия зависит от Ирана

Сергей Братчук отметил, что украинская воздушная разведка довольно активна на юге нашего государства, в частности относительно "Шахедов".

По его словам, несмотря на известную теперь уже статью о производства "Шахедов" в России, пока ситуация немного другая.

Россия все же больше зависит сейчас от поставок "Шахедов" из Ирана, потому что с тех пор, как Иран начал активнее применять свои "Шахеды" в борьбе с Израилем, поставки и объемы упали и только сейчас начинают восстанавливаться,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Сейчас таких рекордных пусков "Шахедов", который был в марте этого года, когда по Украине запустили более 600 ударных беспилотников, нет.

Соответствующая стратегия

Также есть соответствующая стратегия Сил обороны, которая работает на уничтожение систем противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма.

Речь идет не только об уничтожении вражеского зонтика ПВО, но и соответствующих зенитно-ракетных комплексов, которые могут бить по югу нашего государства. Эта работа является постоянной,

– сказал Сергей Братчук.

Он считает, что из-за того, что Силы обороны уничтожают много вражеских ЗРК и ракет, с этим может быть связано снижение акцента ударов по Одессе.

Однако нужно не забывать и о тактической авиации, которая периодически проявляет активность, например, ракеты Х-59 и более модифицированные и современные Х-69. Хотя, как правило, наши силы ПВО сбивают такие ракеты, и результат фактически всегда бывает 100%.

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