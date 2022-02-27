В Одессе опровергли фейк о сносе радиолокационной башни в порту
27 февраля 2022 , 07:13Читати новину українською
Ранее в сети распространяли информацию, что радиолокационную башню в порту Одессы якобы снесли. На самом же деле такого не было, это фейк.
Это подтвердил Сергей Братчук, председатель Общественного совета при Одесской ОГА. Такое заявление он сделал утром 27 февраля.
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