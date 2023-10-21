В Одессе пьяный парень разорвал флаг Украины

В Одессе парень разорвал украинский флаг. Ему уже сообщили о подозрении.

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь подозреваемому грозит крупный штраф или лишение свободы.

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В Одессе парень разорвал государственный флаг

Как стало известно, на днях 18-летний житель Днепропетровщины гулял по центру Одессы и употреблял алкоголь. На фасаде дома он увидел флаг Украины, схватил его и стал рвать.



Флаг висел на фасаде дома / фото полиции

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и задержали злоумышленника. Теперь ему грозит штраф от 17 000 до 68 0000 гривен или арест сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 3 лет.



Разорванный флаг Украины / фото полиции

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