Сейчас одесские пляжи заминированы из-за угрозы высадки российского десанта. Но некоторые люди не обращают на это внимание и продолжают загорать и купаться.

Одесских храбрецов уже караулит украинская полиция. Одна из таких забавных ситуаций недавно была зафиксирована на Чкаловском пляже.

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Купаться в Одессе сейчас – рискованно

Полиция ходит к местным жителям, отдыхающим на пляже, и просит их покинуть территорию. Одного из мужчин даже задержали.

Местные власти неоднократно призывали людей не купаться на местных пляжах. Побережье Одесской области сейчас заминировано, потому что там могут начаться боевые действия. Все из-за постоянной угрозы высадки российского десанта.

Некоторые жители Одесской области игнорируют этот запрет. По словам спикера Одесской областной военной администрации, люди иногда загорают прямо под табличками, где предупреждают о заминировании территории. Это действительно безответственно.

Он просит людей не игнорировать эти предупреждения. Иногда мины взрываются просто так, поэтому такой отдых может быть опасен для вашей жизни.

Акватория и побережье Черного моря заминированы, и речь идет не только об одесских пляжах, но и обо всем побережье Одесской области. Патрульные прилагают просто бесчеловечные усилия для того, чтобы сообщить людям об опасности и изгнать их с тех территорий,

– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что человека можно привлечь к ответственности за эти действия. Ведь во время такого отдыха жители не только нарушают правила военного положения, но и пренебрегают работой, которую военные сделали для общей безопасности.

"Это раздастся очень жестко, но я очень не хочу, чтобы руки, ноги или головы тех, кто решит позагорать на заминированных территориях, летали над акваторией Черного моря", – призвал Братчук.

Хуже всего , когда родители упорно тянут своих детей отдыхать на пляже. Братчук не понимает, как они могут рисковать жизнью своих малышей.

Ранее Сергей Братчук подчеркнул, что Украина уже получила столько противокорабельных ракет Гарпун, что может полностью потопить Черноморский флот. Именно поэтому кафиры отвели много кораблей от побережья Одессы.

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