Эту информацию официально подтвердили в пресс служба ГПСУ. Сейчас месторасположение Черткова неизвестно.
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Как известно, начальник штаба Морской охраны в 6:30 вышел из своего дома в Одессе на работу. Однако в часть так и не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, в частности военная контрразведка СБУ.
Пограничники также ведут поиски собственными силами.
В Одессе пропал начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков / Фото "Думская"