В Одессе тоже проводится такая работа – подразделения ИПСО России очень активно работают против одесситов. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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Людей подстрекают
По его словам, для врага Одесса – это болезненная тема, но она была, есть и будет украинской. Одесситы доказали это с 24 февраля.
На бытовом уровне соответствующие настроения существуют, людей подстрекают. Обычно провокаторы появляются в придомовых чатах и поднимают тему: "Одесса отдает во Львов и Киев электроэнергию", или "Украина продает ее за границу",
– отметил он.
Спикер отметил, что Одесская областная военная администрация работает в этом направлении. Информирует людей, что происходит в частности во Львове и Киеве, где тоже тяжелая ситуация с электроэнергией. Важно, чтобы люди понимали, как живут украинцы в других областях Украины.
"Однако мы тоже не сидим, сложа руки. Людей, которые подстрекают население, вычисляют. Обычно они не живут в тех домах, в чатах которых дезинформируют жителей", – подчеркнул он.
Как Одесса противостоит психологическому давлению врага: смотрите видео
Работаем еще и против внутреннего врага
По словам Братчука, одесситы реагируют соответственно.
Мне подписчики из области послали видео: ребенок сидит в доме без света, горят свечи, он греет ручки и в это время играет гимн Украины. Это так проникновенно, до слез. Когда включается свет, одесситы кричат "Слава Україні!" и вспоминают всемирно известную кричалку. Мы держимся,
– подчеркнул он.
Спикер отметил, что враг пытается психологически давить.
"Люди говорят, что когда прилетают ракеты, уже не так страшно, потому что знаешь, что это внешний враг. А внутреннего врага нужно обнаружить и поработать против него. Кажется, нам это удается", – рассказал он.
Брачтук подчеркнул, что в Одессе не перекрывают дороги.
Были единичные случаи, но когда начинаем выяснять обстоятельства, оказывается за этим стоят местечковые шкурные интересы. Это жизнь", – резюмировал он.
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- Ситуация с энергетикой в Одессе и области остается очень сложной. В сети разносят "измену" о том, что якобы света в Одесской области может не быть 2 – 3 месяца. Однако на самом деле все не так критично.
- В городе и области продолжают делать все возможное для того, чтобы возобновить электроснабжение. Но оперативная ситуация остается очень сложной. Энергетики, как и оперативный штаб, работают круглосуточно. Присоединились к этому процессу 206 аварийных бригад.
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