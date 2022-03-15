В Одессе суд перечислит 40% зарплаты судей в поддержку украинской армии

В Приморском районном суде города Одессы присоединились к поддержке украинских военных. В нем решили перечислить 40% заработной платы судей в поддержку ВСУ.

О соответствующей инициативе сообщили на странице Приморского районного суда в фейсбуке. А само решение приняли во время собрания судей 14 марта.

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С начала войны суд не прекращал свою работу

С начала войны, в условиях правового режима военного состояния, Приморский районный суд города Одессы не прекращал свою работу, и в полном объеме выполняет задачи судопроизводства, предусмотренные Конституцией и законами Украины,

– говорится в сообщении.

Также часть судейских заработных плат направят на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата суда, а также оказание адресной помощи лицам, которые в ней нуждаются.

Кроме того, в Приморском районном суде собрали средства на приобретение средств индивидуальной защиты для работников Службы судебной охраны.

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