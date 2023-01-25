"Скорая мобилизационная помощь": в одесском ТЦК объяснили, почему использовали авто скорой
Недавно в сети появилось видео, как в Одессе сотрудники военкомата задержали мужчину и отвезли его в центр комплектования. Для этого использовали авто скорой. Почему так произошло, позже объяснили в областном ТЦК.
Так, в ТЦК отметили, что автомобиль был передан в установленном порядке во временное пользование одним из коммунальных предприятий города в рамках мобилизации транспортных средств с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
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Скорую больше не будут использовать
Автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в распоряжении ТЦК только один. Медицинское оборудование владелец демонтировал еще до передачи. Так что использовать автомобиль в военном учреждении планировали, как грузопассажирский автобус.
Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мер по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений действующего законодательства. Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в мероприятиях оповещения не используется,
– подчеркнули в областном центре комплектования.
Также добавили, что все другие снимки и видео, которые "пропагандистские и сепаратистские элементы в соцсетях и СМИ пытаются выдать за фиксацию фактов работы ТЦК и СП со специализированным автомобилем, недостоверны и сфальсифицированы". Они направлены на срыв мобилизации и расшатывания настроений общества.
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В ТЦК показали скорую, переданную в пользование: смотрите видео
Подробности инцидента
- Инцидент произошел в Банном переулке Одессы. В центре комплектования рассказали, что работники подошли к мужчине и обратились к нему по поводу выполнения мобилизационного долга, но тот начал их оскорблять и снимать на видео.
- Его доставили в служебное помещение для выяснения обстоятельств. Там мужчине выписали повестку.
- Адвокат Дмитрий Ткаченко рассказал, что вывоз мужчин в центры территориального комплектования силой может квалифицироваться как уголовное правонарушение. Однако все военнообязанные должны самостоятельно прийти для сверки данных. Просить документы на улицах сотрудники военкоматов права не имеют, как и лично выписывать повестки.
- По словам адвоката, если человеку предложат сесть в транспорт и проехать в центр комплектации, то он может отказаться от этого, сказать, что он явится в соответствии с датой, указанной в повестке.
- Ткаченко также отметил, что насильственные действия работников военкомата нарушают 146 статью Уголовного кодекса Украины и считаются похищением. Пострадавший от этого человек может обратиться в полицию.