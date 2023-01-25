"Скорая мобилизационная помощь": в одесском ТЦК объяснили, почему использовали авто скорой

Недавно в сети появилось видео, как в Одессе сотрудники военкомата задержали мужчину и отвезли его в центр комплектования. Для этого использовали авто скорой. Почему так произошло, позже объяснили в областном ТЦК.

Так, в ТЦК отметили, что автомобиль был передан в установленном порядке во временное пользование одним из коммунальных предприятий города в рамках мобилизации транспортных средств с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Узнайте больше Одесские военные использовали машину скорой, чтобы вручить повестки: как это объяснили в ВСУ

Скорую больше не будут использовать

Автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в распоряжении ТЦК только один. Медицинское оборудование владелец демонтировал еще до передачи. Так что использовать автомобиль в военном учреждении планировали, как грузопассажирский автобус.

Решение руководителя учреждения использовать автомобиль характерного вида для мер по оповещению граждан спровоцировало мощный общественный резонанс, но не содержало нарушений действующего законодательства. Во избежание подобных резонансов и последующих провокаций автомобиль с внешними признаками скорой медицинской помощи в мероприятиях оповещения не используется,

– подчеркнули в областном центре комплектования.

Также добавили, что все другие снимки и видео, которые "пропагандистские и сепаратистские элементы в соцсетях и СМИ пытаются выдать за фиксацию фактов работы ТЦК и СП со специализированным автомобилем, недостоверны и сфальсифицированы". Они направлены на срыв мобилизации и расшатывания настроений общества.

Читайте также Каждая пятая компания на грани банкротства: в Кремле не способны остановить экономический коллапс

В ТЦК показали скорую, переданную в пользование: смотрите видео

Подробности инцидента