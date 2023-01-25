Так, у ТЦК зазначили, що автівка була передана у встановленому порядку у тимчасове користування одним з комунальних підприємств міста в рамках мобілізації транспортних засобів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Швидку більше не використовуватимуть
Авто з зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги у розпорядженні ТЦК лише одне. Медичне обладнання та устаткування було демонтоване власником ще до передачі. Тож використовувати автомобіль у військовій установі планували, як вантажно-пасажирський автобус.
Рішення керівника установи використати автівку характерного вигляду для заходів з оповіщення громадян спровокувало потужний суспільний резонанс, але не містило порушень чинного законодавства. З метою уникнення подібних резонансів та подальших провокацій автомобіль із зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги в заходах оповіщення не використовується,
– підкреслили в обласному центрі комплектування.
Також додали, що всі інші знімки та відео, які "пропагандистські та сепаратистські елементи в соцмережах і ЗМІ намагаються видати за фіксацію фактів роботи ТЦК та СП із спеціалізованою автівкою, є недостовірними і сфальсифікованими". Вони спрямовані на зрив мобілізації та розхитування настроїв суспільства.
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У ТЦК показали швидку, передану в користування: дивіться відео
Подробиці інциденту
- Інцидент трапився в Банному провулку Одеси. В центрі комплектування розповіли, що працівники підійшли до чоловіка та звернулися до нього "щодо виконання мобілізаційного обов'язку", але той почав їх ображати та знімати на відео.
- Його доставили до службового приміщення для з'ясування обставин. Там чоловікові виписали повістку.
- Адвокат Дмитро Ткаченко розповів, що вивезення чоловіків до центрів територіального комплектування силоміць може кваліфікуватися як кримінальне правопорушення. Однак, усі військовозобов'язані мають самостійно прийти для звірки даних. Просити документи на вулицях співробітники військкоматів права не мають, як і особисто виписувати повістки.
- За словами адвоката, якщо людині запропонують сісти в транспорт та проїхати до центру комплектації, то вона може відмовитись від цього, сказати, що вона явиться відповідно до дати, вказаної в повістці.
- Ткаченко також зазначив, що насильницькі дії працівників військкомату порушують 146 статтю Кримінального кодексу України та вважаються викраденням. Людина, яка постраждала від цього, може звернутися до поліції.