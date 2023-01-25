Так, у ТЦК зазначили, що автівка була передана у встановленому порядку у тимчасове користування одним з комунальних підприємств міста в рамках мобілізації транспортних засобів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Швидку більше не використовуватимуть

Авто з зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги у розпорядженні ТЦК лише одне. Медичне обладнання та устаткування було демонтоване власником ще до передачі. Тож використовувати автомобіль у військовій установі планували, як вантажно-пасажирський автобус.

Рішення керівника установи використати автівку характерного вигляду для заходів з оповіщення громадян спровокувало потужний суспільний резонанс, але не містило порушень чинного законодавства. З метою уникнення подібних резонансів та подальших провокацій автомобіль із зовнішніми ознаками швидкої медичної допомоги в заходах оповіщення не використовується,

– підкреслили в обласному центрі комплектування.

Також додали, що всі інші знімки та відео, які "пропагандистські та сепаратистські елементи в соцмережах і ЗМІ намагаються видати за фіксацію фактів роботи ТЦК та СП із спеціалізованою автівкою, є недостовірними і сфальсифікованими". Вони спрямовані на зрив мобілізації та розхитування настроїв суспільства.

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У ТЦК показали швидку, передану в користування: дивіться відео

Подробиці інциденту