В Одессе впервые обнаружили штамм Омикрон: что известно о состоянии пациента

В Одессе зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Заболел мужчина, который недавно вернулся из-за границы.

Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. Наличие штамма Омикрон подтвердили в областном лабораторном центре.

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Что известно о пациенте:

Омикроном заразился гражданин Украины, работающий за границей.

Недавно он вернулся в Одессу вместе с семьей.

Болезнь протекает легко.

Семья мужчины находится на самоизоляции

Семья больного находится на самоизоляции и лечится дома. Ни у мужчины, ни у его близких нет показаний к госпитализации.

Они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в госпитализации. За состоянием здоровья больных следят врачи частной клиники,

– сообщили в горсовете.

Штамм Омикрон в Украине: главное

Первый случай заражения Омикроном в Украине зафиксировали 18 декабря. Наличие нового штамма в образцах пациента из Киева обнаружили уже после того, как мужчина выздоровел и выписался из больницы.

Наличие нового штамма в образцах пациента из Киева обнаружили уже после того, как мужчина выздоровел и выписался из больницы. Известно, что мужчина дважды переболел COVID-19. Впервые – в начале 2021 года, а второй раз в декабре после возвращения из-за границы.

В конце декабря в Житомирской области обнаружили два случая заражения коронавируса штаммом Омикрон. Окончательно подтвердить эти результаты должна лаборатория Центра общественного здоровья.

Больше официальных сообщений о новом варианте коронавируса не было, поэтому пока неизвестно, сколько случаев заражения есть на самом деле. Но предварительно генетик Александр Коляда в своем блоге в инстаграм сообщал о случае Омикрона у молодой женщины, вернувшейся из ОАЭ.

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