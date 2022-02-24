В Одессе высадился десант, – Цаплиенко

Журналист заявил, что в Одессе утром 24 февраля высадился российский десант в районе Фонтанки.

Детали пока не известны. СМИ также пишут, что началась десантная операция в Черном и Азовском морях. Ссылаются на источники в Минобороны.

Важно Путин заявил о специальной военной операции: вводит армию на Донбасс

Кроме Одессы российский десант высаживается в Мариуполе. Часть Одессы осталась без энергопитания.

Цаплиенко сообщил, что российские войска перешли украинскую границу в районе Харькова.

Путин ввел войска

Российский президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он официально вводит войска на территорию оккупированного Донбасса.

В украинских городах слышны взрывы.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

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