Деталі поки невідомі. ЗМІ також пишуть, що через це почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях. Посилаються на джерела в Міноборони.

Важливо Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас

Крім Одеси, російський десант висаджується в Маріуполі. Частина Одеси залишилася без енергоживлення.

Цаплієнко також повідомив, що російські війська перейшли український кордон у районі Харкова.

Путін ввів війська

Російський президент Володимир Путін цинічно заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

В українських містах чути вибухи.