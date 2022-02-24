Деталі поки невідомі. ЗМІ також пишуть, що через це почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях. Посилаються на джерела в Міноборони.
Важливо Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас
Крім Одеси, російський десант висаджується в Маріуполі. Частина Одеси залишилася без енергоживлення.
Цаплієнко також повідомив, що російські війська перейшли український кордон у районі Харкова.
Путін ввів війська
Російський президент Володимир Путін цинічно заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.
В українських містах чути вибухи.