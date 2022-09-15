В Одессе задержали семью, переправлявшую уклоняющихся за границу

В Одессе задержали семью, которая помогала мужчинам призывного возраста пересекать государственную границу Украины. Правонарушителям грозит до 9 лет лишения свободы.

Такой случай не единичный. Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Что известно

Жители Одессы придумали схему с подделкой документов о поступлении в высшее учебное заведение в Польше. Отец и сын выискивали желающих сбежать из Украины во время военного положения. За свои "услуги" соучастники получали 4000 долларов.

Незаконное обогащение разоблачили оперативники Управления миграционной полиции совместно с пограничниками. Злоумышленников задержали следователи Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке спецподразделения КОРД при передаче средств одним из клиентов. О причастности к противоправной деятельности свидетельствуют изъятые во время обыска по месту жительства вещественные доказательства: деньги в долларах и евро, ноутбук, мобильные телефоны, устройство блокировки связи, фальшивые документы, печати и т.д.

Правоохранители задержали одесситов, переправлявших уклоняющихся за границу / Фото Национальной полиции

Правонарушителям сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам. В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Каждый "бизнесмен" будет наказан

К сожалению, среди наших сограждан есть те, кто пытается убежать от обязанности защищать Родину или работать на нее. Они прибегают к подделке документов, чтобы переправиться за границу. По словам Братчука, несмотря на то, что уклоняющиеся готовы платить огромные деньги, обычно мало кому удается воспользоваться такой возможностью.

Наши спецслужбы и правоохранительные органы разоблачают такие "бизнес-проекты". Схема довольно традиционная, обо всех таких путях мы знаем. В оперативной разработке есть такие примеры. Поэтому все, кто этим занимается – ждите. К вам тоже скоро придут,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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