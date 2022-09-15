Такий випадок не є поодиноким. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Що відомо

Мешканці Одеси вигадали схему з підробкою документів про вступ до вищого навчального закладу в Польщі. Батько та син вишукували охочих втекти з України під час воєнного стану. За свої "послуги" співучасники отримували 4000 доларів.

Незаконне збагачення викрили оперативники Управління міграційної поліції спільно з прикордонниками. Зловмисників затримали слідчі Одеського районного управління поліції № 1 за силової підтримки спецпідрозділу КОРД під час передачі коштів одним з клієнтів. Про причетність до протиправної діяльності свідчать вилучені під час обшуку за місцем проживання речові докази: гроші у доларах та євро, ноутбук, мобільні телефони, пристрій для блокування зв'язку, фальшиві документи, печатки тощо.

Правоохоронці затримали одеситів, які переправляли ухилянтів за кордон / Фото Національної поліції

Правопорушникам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочинної схеми.

Кожен "бізнесмен" буде покараний

На жаль, серед наших співгромадян є ті, які намагаються втекти від обов'язку захищати Батьківщину або працювати на неї. Вони вдаються до підробки документів, аби переправитися за кордон. За словами Братчука, попри те, що ухилянти готові платити величезні гроші, зазвичай мало кому вдається скористатися такою нагодою.

Наші спецслужби та правоохоронні органи викривають такі "бізнесові проєкти". Схема доволі традиційна, про усі такі шляхи ми знаємо. В оперативній розробці є такі приклади. Тому усі, хто цим займається, – очікуйте. До вас теж скоро прийдуть,

– наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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