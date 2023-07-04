Полицейские, кинологи и спасатели искали ребят всю ночь. К счастью, их обнаружили живыми в 06:30 4 июля.
Обратите внимание Почти сутки в Кировоградской области искали двухлетнего мальчика: у ребенка переохлаждение
В Одесской области подростки заблудились в катакомбах
Поздно вечером 4 июля спасателям поступило сообщение, что в Одесском районе в катакомбах потерялись двое парней – 2010 и 2008 годов рождения. К поискам немедленно привлекли все соответствующие службы.
Полицейские, кинологи, спасатели, работники Общественной организации "Поиск" и неравнодушные люди искали пропавших детей всю ночь. А родителям и родственникам пропавших оказали необходимую помощь психологи ГСЧС.
В 06:30 4 июля детей нашли в 300 метрах от входа целыми и невредимыми.
В Одесской области нашли пропавших мальчиков / фото ГСЧС Украины
Другие подобные случаи
- Напомним, что ранее полицейские Кировоградской области обнаружили двухлетнего мальчика. У ребенка были явные признаки переохлаждения.
- В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители обнаружили двух пропавших мальчиков. К несчастью, детей обнаружили мертвыми.
- В Харьковской области 27 мая нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук. Ее искали 4 дня тысячи человек. Сейчас врачи оказывают девочке медицинскую помощь.
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