На Одесщине в результате ударов повреждены 2 объекта критической энергетической инфраструктуры

Российские захватчики продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате массированной атаки 26 января в Одесской области повредили 2 объекта.

Детали сообщил глава Одесской РГА Юрий Крук. По его информации, раненых нет. Над регионом работает ПВО.

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Глава Одесской ОВА Максим Марченко добавил, что в результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Также дал поручение начальникам районных военных администраций подключить канализационные насосные станции к генераторам, где позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу Пунктов несокрушимости,

– отметил Марченко.

Он подчеркнул, что власти и энергетики делают все возможное для устранения последствий вражеского удара.

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Из-за попадания вражеских ракет есть значительные проблемы с электроснабжением. В Одесской области 26 января используются экстренные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией бытовых абонентов крайне сложна. Энергетики и ремонтные бригады уже приступят к ликвидации последствий ударов.

Заметим, что еще до очередного массированного удара по Украине ситуация в Одесской области была не лучшая. В ДТЭК сообщали, что жители Одесской области получают всего 15% электроэнергии, поскольку в регионе установлены низкие лимиты. В домах людей свет есть всего по 6 часов. Дело в том, что установленные Укрэнерго лимиты покрывают только 48% всех потребностей Одесской области, из которых только 15% можно предоставить населению и бизнесу.