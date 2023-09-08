Один сидел в кукурузе, другого услышал пес: в Одесской области задержали мужчин у границы

В Украине действует военное положение. Так что пересечь государственную границу могут далеко не все мужчины. Те, которые не могут сделать это официально, ищут обходные пути.

О двух таких "героях" рассказывают сотрудники Измаильского пограничного отряда. Одного мужчину удалось поймать в кукурузе, а другого – догнала служебная собака.

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Задержали на украинско-молдавской границе

Собственно двух мужчин удалось задержать двум пограничным нарядам. Сделали они это практически одновременно.

Известно, что один нарушитель пытался незаконно выбраться из Украины недалеко от села Новые Трояны. Он надеялся, что сможет пройти по высокой кукурузе незамеченным. Впрочем, не удалось.

Он надеялся, что сможет пройти по высокой кукурузе незамеченным. Впрочем, не удалось. Второй мужчина пытался быстренько пересечь границу за пределами пункта пропуска "Табаки". Но его движение почувствовала служебная овчарка, хоть он и был на приличном расстоянии. Она и "просигнализировала" кинологу о том, что границу хотят незаконно пересечь.

Пограничники отметили, что один из задержанных мужчин уже имел попытку незаконно пересечь границу. Причем делал он ее на том же направлении. Что тогда, что на этот раз выбраться за границу ему не удалось.

Говорят, что на нарушителей уже составили протоколы по статье о "Незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины". Теперь их дела направлены в суд.

ГНСУ о попытках незаконно пересечь границу

Спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировали немало попыток незаконно пересечь границу. Часть людей задерживали в зеленой зоне, а другую – с поддельными документами.

Больше всего случаев фиксируется во время попытки пересечь границу в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска. В общей сложности с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины,

– говорит он.

Кроме того, зафиксировали множество попыток пересечь границу с поддельными документами. С 24 февраля такой способ избрали 6200 человек. Он обратил внимание на то, что больше всего попыток незаконно пересечь границу на зеленых участках – на границе с Румынией и Молдовой.

Демченко добавил, что те, кто имел поддельные документы или пытался подкупить сотрудников ГНСУ, передавались полиции. Зато те, кто зелеными участками пытался перебраться, привлекались к административной ответственности.