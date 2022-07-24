В Одесской области готовят три порта для отправки украинского зерна

Украина, несмотря на атаки российских убийц, готовится поставлять зерно через море. В частности, подготовка проходит в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом заявили 24 июля в Администрации морских портов Украины. Они отметили, что Украина выполняет подписанную в Стамбуле 22 июля 2022 года Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия по морю.

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"Учитывая изложенное, сообщаем, что прибытие и уход судов в указанные морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать главное судно", – сообщили в Ассоциации.

На условиях Украины

россияне 23 июля обстреляли территорию Одесского порта. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что это настоящая позиция россии по поставкам зерна, хотя они убеждают – будут способствовать восстановлению поставок зерна. Кубраков заверил, что оккупантам не удастся сорвать разблокировку морских портов.

Документ не был жестом "доброй воли", а результатом работы Вооруженных сил Украины, освободивших остров Змеиный. Это стало возможным благодаря поддержке наших союзников, предоставляющих нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ подписали на украинских условиях – никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям,

– заявил Кубраков.

Обстрел Одесского порта

Приблизительно в 11 часов утра 23 июля в Одесском порту прогремели примерно 10 взрывов. Известно, что оккупанты выпустили 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в цель. Известно, что в порту было зерно.

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