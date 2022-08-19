Пьяный одессит "заминировал" поезд, чтобы помешать жене поехать к родственникам в Черновцы

В Одессе мужчина обратился в полицию с угрозой, что подорвет поезд сообщением Одесса – Черновцы. Оказалось, что он сделал это, чтобы его жена не уехала из региона.

Так, подвыпивший позвонил в полицию по номеру "102" и заявил, что поезд Одесса – Черновцы заминирован.

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Что случилось

Правоохранители быстро узнали, что указанный железнодорожный транспорт находится в депо и готовится к отправке. Работники специальных служб несколько часов проверяли объект и не нашли никаких специальных устройств, которые угрожали бы гражданам гибелью или другими тяжелыми последствиями.

Уже на следующий день полицейские задержали правонарушителя по месту жительства. Одессит объяснил, что в нетрезвом состоянии поссорился с женой, а когда она ушла из дома, то предположил, что женщина может уехать к родственникам в Черновцы. Поэтому для того, чтобы помешать ей, он "заминировал" железнодорожный транспорт.

У фигуранта изъяли доказательства, которые направили на проведение экспертизы в рамках производства, начатого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие,

– сказала следователь Анжела Пантелейчук.

Мужчине грозит лишение свободы

Анжела Пантелейчук напомнила, что за осознанное ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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