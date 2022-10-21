Поддерживают ли одесситы идею снести памятник Екатерине II: завершился опрос

Одесситы завершили электронное голосование по памятнику Екатерине II. Несколько тысяч человек высказались за его демонтаж.

Голосование длилось месяц – с 20 часов 20 сентября до 20 часов 20 октября. Отдать свой голос за один из ответов могли только одесситы, которым исполнилось 18 лет и зарегистрированы или задекларированы в Одессе.

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В Одессе проголосовали за судьбу памятника Екатерине II

В городском совете Одессы объяснили, что голосование касалось решения судьбы памятника "Основателям Одессы". Ведь именно в нем центральной является скульптура Екатерины II.

На сайте люди должны ответить на вопрос "Как должна быть решена судьба памятника "Основателям Одессы", расположенного на Екатерининской площади?" У людей было 7 вариантов ответов, один из них могли выбрать одесситы.

Известно, как проголосовали люди:

за демонтаж памятника полностью – 3914 голосов;

за сохранение памятника на своем месте, дополнив исторической информацией о деятельности Екатерины II – 2816 голосов;

за сохранность памятника на своем месте без изменений – 650;

за сохранение памятника и его перенесение в специальный мемориальный парк или музей – 329;

за отложение решения вопроса о судьбе памятника до окончания военного положения – 39;

за демонтаж с памятника имперских символов – 30;

за демонтаж из памятника только скульптуры Екатерины II – 18.

Перипетии с памятником Екатерине II: основное

Летом на сайте президента Украины опубликовали петицию о сносе памятника Екатерине II. Именно ее российские пропагандисты называют основательницей Одессы.

Уже к началу августа петиция набрала даже больше необходимого количества голосов. Вместо 25 тысяч нужных, за снос памятника проголосовали 26,5 тысячи украинцев .

После этого Владимир Зеленский ответил на петицию и заявил, что обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые там вопросы в соответствии с компетенцией.

Впоследствии мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника Екатерине. Тогда он заявлял, что якобы необходим компромисс с Россией.

Уже 28 сентября городской совет Одессы не проголосовал за демонтаж памятника. Тогда мэр города Геннадий Труханов тоже не голосовал.

Памятник Екатерине II был установлен в 2007 году. Активист Сергей Стерненко сообщал, что из городского бюджета каждый год на охрану скульптуры выделяют по 2 – 3 миллиона гривен. Следует заметить, что его едва ли не регулярно обливают краской

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