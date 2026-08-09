Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сколько целей сбила ПВО?

Россия применила против Одесской области 11 ракет различных типов. Большинство из них наносили удары по целям по баллистической траектории, что существенно затрудняет работу противовоздушной обороны и сокращает время на реагирование.

Помимо ракет, российские войска задействовали до 100 беспилотников различных типов. Среди них были зафиксированы реактивные дроны, а также барражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

По состоянию на 08:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 72% вражеских БПЛА. Также защитники неба сбили пять из шести "Бандеролей" и одну ракету.

Кроме того, в результате активного противодействия еще три российские ракеты не достигли своих целей. Их возможные места падения в настоящее время уточняются.

В то же время полностью отразить массированную атаку не удалось.

По данным уточненной информации, попадания ракет и ударных БПЛА зафиксированы в девяти точках в Одессе и области. Информация о последствиях этих ударов, масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

На момент обнародования уточненной информации атака на Одесскую область еще продолжалась. Российские войска продолжали применять авиационные средства поражения с акватории Черного моря. Украинские силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу.

Жителей Одесской области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до окончания опасности.

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Напомним, наибольшие разрушения понесла именно Одесса. В двух районах города повреждены и частично разрушены несколько жилых домов.

В результате ударов также загорелись автомобили жителей. Часть машин была уничтожена или повреждена огнем. Помимо жилой застройки, повреждения получили объекты инфраструктуры.

Число пострадавших составляет около 12 человек. Состояние семерых пострадавших медики оценивают как средней тяжести. Большинство людей получили осколочные ранения.

Российская атака также повлияла на работу городской инфраструктуры. В части Одессы пропало электроснабжение из-за локальной аварии в сети. По данным ДТЭК, без света остались отдельные потребители в части Одесского, Приморского, Хаджибейского и Пересыпского районов.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Из-за последствий российского удара в некоторых районах Одессы также возникли перебои с подачей воды и мобильной связью.