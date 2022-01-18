Одесский предприниматель хочет передать свои земли в Кировоградской области под базу НАТО

Одесский предприниматель Демьян Ганул заявил, что хочет передать свои 5,3 гектара земли в Кировоградской области под базу Североатлантического альянса. Активист обратился к Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Мужчина уже написал соответствующее заявление Столтенбергу. Говорит, что землю унаследовал.

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Землю хочет отдать бесплатно

Мужчина указал и нужное целевое назначение. Он отметил, что земля подходит для размещения военной базы НАТО. Отдать землю активист хочет бесплатно и навсегда.

Так случилось, что я владею правом собственности на более 5 гектаров земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать упомянутый участок блоку NATO Allied Air Command в бесплатное пожизненное пользование,

– отметил Ганул.

Он добавил, что неоднократно отстаивал интересы Украины.

Заявление Ганула / Фото активиста

Последние новости об Украине и НАТО

Россия требует возвращения НАТО к границам 1997 года. С этого времени к Альянсу присоединились 15 государств, в том числе страны Балтии и Польша. Основное требование Москвы – чтобы Украину никогда не принимали в НАТО.

В Эстонии назвали такие ультиматумы "полным абсурдом". 12 января были проведены переговоры между представителями Альянса и России. Столтенберг замечал, что разногласия между сторонами были очень существенными.

Кстати, американские СМИ недавно писали, что члены НАТО до сих пор не решили, выгодно ли им вступление Украины.

Текст поста Демьяна Ганула:

Важно!

Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 гектаров земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку NATO Allied Air Command в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Североатлантического союза.

Соответствующее заявление направлено на имя Генерального секретаря НАТО – Йенса Столтенберга.

Украина – победит.