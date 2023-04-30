Одесского военного подозревают в незаконном обогащении: что известно о скандале

Оперативное командование "Юг" отреагировало на скандал по поводу вероятной коррупции военкома. Там заверили, что будут способствовать расследованию всех обнародованных данных.

В ОК "Юг" заявили, что говорится об обвинениях в коррупции или незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки. Известно, что уже ведутся проверки.

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Как прокомментировали вероятную коррупцию в ОК "Юг"

Нулевой уровень толерантности к коррупции – принципиальная позиция современных Вооруженных Сил Украины. Особенно в условиях военного времени, когда тысячи наших граждан борются с агрессором, а другие мобилизовали максимум усилий и средств для помощи армии,

– заявили в ОК "Юг".

Там объяснили, что командование:

назначило служебную и профильную проверку по направлениям соответствующих структур;

по направлениям соответствующих структур; на это время чиновника устранили от исполнения служебных обязанностей.

Военные заверили, что Вооруженные Силы Украины будут способствовать расследованию всех обнародованных данных.

"Обращаемся ко всем: дождитесь результатов проверки, обнародования информации компетентными органами, а в случае ее подтверждения – не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины", – призвали в ОК "Юг".

Что известно о скандале по поводу вероятной коррупции одесского военкома

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал, что якобы у руководителя областного ТЦК и СП Одесчины Евгения Борисова есть вилла в Испании за 3 миллиона 950 тысяч евро, которая записана на тещу, и офис за 2 миллиона евро, записанный на жену.

Эта недвижимость якобы в испанским городе Марбелья. По словам Мосийчука, у него "есть все документы". Также он добавил, что якобы Борисов продавал по 5 тысяч "белые билеты" и "воровал на обеспечении военных".

Сколько и кого он "отмазал" – этого я не знаю, пусть с этим разбирается следствие. Хватая людей на улицах, засовывая людей в скорые, он воюет против Украины,

– считает Мосейчук.

В комментарии ТСН Одесский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки объяснил, что не комментирует заявления Мосийчука. Там посоветовали журналистам обратиться к спикеру Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

В свою очередь спикер Оперативного командования "Юг" заявила, что информация командованием принята, проводится проверка.

Если будут установлены факты каких-либо нарушений, то будет соответствующее реагирование. Пока мы это не комментируем. Мосийчук пытается создать общественный резонанс, что у него не очень получается. Если командующий посчитает нужным, то будет сделано соответствующее заявление. Ничего не остается без внимания, факты проверяются,

– заверила Наталья Гуменюк.

Стоит отметить, что ранее в Одессе мужчину пытались насильно доставить в военкомат. Тогда люди сняли видео, на котором было заметно, как несколько военных стоят над лежащим на земле человеком.

Рядом с ними были прохожие, пытавшиеся "отбить" мужчину от военных. Вероятно, он отказывался уходить с представителями военкомата. Как на инцидент отреагировало Оперативное командование "Юг" – читайте здесь.