"Мешал спать": в Одесской области мужчина избил 9-месячного ребенка
В Одесской области будут судить мужчину, которого обвиняют в избиении девятимесячного ребенка. По данным правоохранителей, ситуация произошла в Березовском районе.
Из-за избиения ребенка в полицию обратилась мама девятимесячного мальчика. Ее сына избил сожитель женщины.
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Что известно о деле
Как установили правоохранители, мужчину ночью разбудил плач ребенка. Он подошел к мальчику и несколько раз ударил ладонью по бедру.
Мать малыша проснулась и пыталась успокоить сожителя, однако тот схватил мальчика за лицо пальцами и сжал. Мужчина объяснил полицейским, что таким образом пытался "успокоить" ребенка,
– говорится в сообщении.
Медики осмотрели малыша и диагностировали ему синяки на лице и бедре. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные ребенком телесные повреждения относятся к категории легких.
Какое наказание получит мужчина
В Березовском районном отделе полиции Одесской области отметили, что под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинение в причинении легкого телесного повреждения.
Это правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и влечет за собой наказание штрафом до 850 гривен или общественными работами до двухсот часов, или исправительными работами до одного года,
– заверили в отделе.
В то же время сообщается, что по состоянию на сейчас обвинительный акт направлен в суд.Обратите внимание! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее на Запорожье пьяная мать избила годовалого сына: коротко
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- Женщина несколько раз ударила ребенка в лицо руками. Затем взяла шнур от бытовой техники и нанесла еще удар. На лице малыша остались многочисленные следы от избиения.
- Тогда под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры женщине было сообщено о подозрении в истязании малолетнего ребенка. За содеянное многодетной матери грозило лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.