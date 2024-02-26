"Мешал спать": в Одесской области мужчина избил 9-месячного ребенка

В Одесской области будут судить мужчину, которого обвиняют в избиении девятимесячного ребенка. По данным правоохранителей, ситуация произошла в Березовском районе.

Из-за избиения ребенка в полицию обратилась мама девятимесячного мальчика. Ее сына избил сожитель женщины.

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Что известно о деле

Как установили правоохранители, мужчину ночью разбудил плач ребенка. Он подошел к мальчику и несколько раз ударил ладонью по бедру.

Мать малыша проснулась и пыталась успокоить сожителя, однако тот схватил мальчика за лицо пальцами и сжал. Мужчина объяснил полицейским, что таким образом пытался "успокоить" ребенка,

– говорится в сообщении.

Медики осмотрели малыша и диагностировали ему синяки на лице и бедре. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные ребенком телесные повреждения относятся к категории легких.

Какое наказание получит мужчина

В Березовском районном отделе полиции Одесской области отметили, что под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры выдвинули фигуранту обвинение в причинении легкого телесного повреждения.

Это правонарушение квалифицируется по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины и влечет за собой наказание штрафом до 850 гривен или общественными работами до двухсот часов, или исправительными работами до одного года,

– заверили в отделе.

В то же время сообщается, что по состоянию на сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Ранее на Запорожье пьяная мать избила годовалого сына: коротко

В прокуратуре 22 мая 2023 года сообщили, что многодетная молодая мать в состоянии алкогольного опьянения избила годовалого сына. Причиной якобы стали его капризы во время купания.

Женщина несколько раз ударила ребенка в лицо руками. Затем взяла шнур от бытовой техники и нанесла еще удар. На лице малыша остались многочисленные следы от избиения.

Тогда под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры женщине было сообщено о подозрении в истязании малолетнего ребенка. За содеянное многодетной матери грозило лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.