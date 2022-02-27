В Одесской области обнаружили группу диверсантов: они открыли огонь по защитникам Украины

В городе Раздельная Одесской области совместная группа пограничников, полицейских и теробороновцев обнаружила ДРГ. Поиск диверсантов продолжается.

Диверсантов обнаружили, когда для проверки остановили микроавтобус Volkswagen. Во время попытки проверить неизвестных против пограничников, полицейских и теробороновцев открыли огонь из другого автомобиля – внедорожника Mitsubishi L-200.

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Бойцы общей группы открыли огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал убегать.

В задержанном микроавтобусе было обнаружено оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатка. Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается.

Диверсанты имели с собой оружие / Фото ГПСУ

Диверсанты имели с собой оружие / Фото ГПСУ

Поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые.

Пограничники вместе с представителями других составляющих сил безопасности продолжают надежно противостоять российскому вторжению.