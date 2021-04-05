Пограничники в Одесской области задержали 29-летнего молодого человека, который пытался прорваться на территорию пункта пропуска "Кучурган". Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 апреля.

Мужчина хотел попасть на территорию непризнанной республики Приднестровье. По данным работников ГПСУ, он был в нетрезвом состоянии.

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"В Одесской области пограничникам пришлось усмирять мужчину, который грубо и неадекватно пытался прорваться в пункт пропуска "Кучурган", – говорится в сообщении.

Детали инцидента

В Южном региональном управлении ГПСУ сообщили, что в ночь на 3 апреля двое мужчин подошли к въездному шлагбауму.

Один из парней начал нецензурно ругаться на пограничников и пытался попасть на территорию пункта пропуска. Пограничники сделали замечание нарушителю, но он не реагировал на предупреждения.

"Поведение, его манера общения могли свидетельствовать о том, что ночной визитер находился в состоянии сильного опьянения", – отметили в Госпогранслужбе.

Впоследствии парня задержали и установили его личность. Нарушителем оказался 29-летний житель Одесской области.

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Что грозит нарушителю

Пограничники составили административный прокол по статье 185 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего".

Вследствие ночного инцидента ему может грозить до 15 суток лишения свободы, штраф или общественные или исправительные работы.

Также служащие ГПСУ передали задержанного правоохранителям. Поэтому уже полиция будет определять дальнейшее наказание.