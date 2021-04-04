В Черкасской области Государственная пограничная служба провела обучение операторов беспилотников. Они будут охранять границы Украины с Россией и Беларусью.

Пока что речь идет об участке Черниговского погранотряда. Там благодаря дронам будут искать нарушителей.

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Восточные границы Украины будут усиленно охранять беспилотники

В Черкасской области прошли учения операторов беспилотников. Они будут охранять границу Украины с Россией и Беларусью на территории ответственности Черниговского погранотряда.

Курсанты из Черниговской области успешно натренировались управлять квадрокоптерами DJI Phantom 4 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Операторов научили с помощью беспилотников проявлять признаки противоправной деятельности на местности.

Во время учебы пограничники с беспилотников обследовали определенные районы, искали нарушителей (пока, конечно, учебных) и сопровождали их.



Пограничники учатся управлять дронами / Фото ГПСУ



Дроны использовать будут на границах Украины с Россией и Беларусью / Фото ГПСУ

Россия наращивает войска у украинской границы

Обучение операторов дронов среди пограничников произошло на фоне обострения на Донбассе, а также и увеличения военного присутствия вооруженных сил России вблизи границ Украины.

У восточных границ и в оккупированном Крыму, похоже, Россия готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины. По меньшей мере, об этом свидетельствуют данные украинской разведки.



Российские войска у украинских границ / Инфографика 24 канала