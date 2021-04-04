Кордон України з Росією й Білоруссю будуть посилено охороняти дрони
На Черкащині Державна прикордонна служба провела навчання операторів дронів. Вони будуть охороняти кордони України з Росією та Білоруссю.
Джерело:Держприкордонслужба
Наразі мовиться про ділянку Чернігівського загону прикордонників. Там завдяки дронам шукатимуть порушників.
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Східні кордони України посилено охоронятимуть дрони
- У Черкаській області відбулися навчання операторів безпілотників. Вони будуть охороняти кордон України з Росією та Білоруссю на території відповідальності Чернігівського загону прикордонників.
- Курсанти з Чернігівської області успішно натренувалися керувати квадрокоптерами DJI Phantom 4 і DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Операторів навчили з допомогою дронів виявляти ознаки протиправної діяльності на місцевості.
- Під час навчання прикордонники з дронів обстежували певні райони, шукали порушників (наразі, звісно, навчальних) і супроводжували їх.
Прикордонники навчаються керувати дронами / Фото ДПСУ
Дрони використовуватимуть на кордонах України з Росією й Білоруссю / Фото ДПСУ
Росія нарощує війська біля українського кордону
- Навчання операторів дронів серед прикордонників відбулося на тлі загострення на Донбасі, а також і збільшення військової присутності збройних сил Росії поблизу кордонів України.
- Біля східних кордонів і в окупованому Криму, схоже на те, Росія готується до ескалації та можливого наступу вглиб України. Щонайменше, про це свідчать дані української розвідки.
Російські війська біля українських кордонів / Інфографіка 24 каналу
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