На Черкащині Державна прикордонна служба провела навчання операторів дронів. Вони будуть охороняти кордони України з Росією та Білоруссю.

Наразі мовиться про ділянку Чернігівського загону прикордонників. Там завдяки дронам шукатимуть порушників. Зверніть увагу Українські прикордонники візьмуть участь у спільних навчаннях з Великою Британією Східні кордони України посилено охоронятимуть дрони У Черкаській області відбулися навчання операторів безпілотників. Вони будуть охороняти кордон України з Росією та Білоруссю на території відповідальності Чернігівського загону прикордонників.

Курсанти з Чернігівської області успішно натренувалися керувати квадрокоптерами DJI Phantom 4 і DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Операторів навчили з допомогою дронів виявляти ознаки протиправної діяльності на місцевості.

Під час навчання прикордонники з дронів обстежували певні райони, шукали порушників (наразі, звісно, навчальних) і супроводжували їх.

Прикордонники навчаються керувати дронами / Фото ДПСУ

Дрони використовуватимуть на кордонах України з Росією й Білоруссю / Фото ДПСУ Росія нарощує війська біля українського кордону Навчання операторів дронів серед прикордонників відбулося на тлі загострення на Донбасі, а також і збільшення військової присутності збройних сил Росії поблизу кордонів України.

Біля східних кордонів і в окупованому Криму, схоже на те, Росія готується до ескалації та можливого наступу вглиб України. Щонайменше, про це свідчать дані української розвідки.

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