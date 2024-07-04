Трагедия в Одесской области: подросток погиб при попытке разобрать боевую часть "Шахеда"

В Одесской области трагически погиб 15-летний парень. Он пытался разобрать боевую часть российского ударного БпЛА типа "Шахед".

Инцидент произошел в селе Старая Некрасовка Измаильского района. Часть дрона он нашел в лесополосе.

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Что известно об инциденте в Одесской области

Вчера, 3 июля в Одесской области трагически погиб 15-летний парень. В полиции рассказали, что он пытался разобрать боевую часть российского беспилотника типа "Шахед" с помощью молотка и угловой шлифовальной машины.

Там также добавили, что часть дрона парень нашел в лесополосе, после чего притащил во двор своего дома.

После очередного удара по вражескому БпЛА прогремел взрыв и вспыхнул пожар. К сожалению, от полученных травм подросток скончался на месте.

Заметим, что в момент взрыва мать парня находилась в доме. Она без внешних повреждений была госпитализирована в шоковом состоянии.

Напомним, что в ночь на 4 июля Россия осуществила атаку на шесть областей Украины. Для удара она использовала 22 "Шахеды".