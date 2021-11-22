В Одесской области полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения, – СМИ
Источник:"Думская"
Начальника районного управления полиции в Одесской области поймали на взятке сразу в день его назначения на должность. Деньги он, вероятно, требовал за закрытие дела, открытого из-за подделки документов.
Мужчину задержали прямо посреди дороги. Об этом сообщили источники в прокуратуре.
К теме На Харьковщине бюрократ шантажировал автослесаря: госслужащего будут судить с отцом
В Одесской области задержали полковника полиции из-за взятки в 4 тысячи долларов
Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера (говорится о 19 ноября – 24 канал) по подозрению в получении неправомерной выгоды,
– говорится в сообщении.
По данным издания, мужчина почти месяц был временно исполняющим обязанности на должности. Его арестовали в тот же день, что и утвердили на должности.
"Задержание совершили на 23 километре автодороги Одесса – Южный сотрудники ГБР и СБУ", – сообщило издание.
Следствию известно, что Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного дела, которое было открыто за подделку документов. В отделении полиции провели обыски.
Коротко о последних задержаниях на взятке должностных лиц
- Директор госпредприятия от института Национальной академии аграрных наук с июня 2021 года требовал 50 тысяч долларов за земельный участок. Получил деньги в ноябре, правоохранители задержали его сразу после этого.
- В Одессе правоохранители задержали работницу горсовета. Это произошло в момент, когда она получала последнюю часть взятки – 400 долларов.
- Высший антикоррупционный суд определил наказание для судьи Раховского райсуда Ивана Тулика в виде 5 лет тюрьмы. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки – в сентябре 2018 года он потребовал 400 долларов и в марте 2019 года – 10 тысяч гривен.