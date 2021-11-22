В Одесской области полковника Нацполиции поймали на взятке в день назначения, – СМИ

Начальника районного управления полиции в Одесской области поймали на взятке сразу в день его назначения на должность. Деньги он, вероятно, требовал за закрытие дела, открытого из-за подделки документов.

Мужчину задержали прямо посреди дороги. Об этом сообщили источники в прокуратуре.

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В Одесской области задержали полковника полиции из-за взятки в 4 тысячи долларов

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали вчера (говорится о 19 ноября – 24 канал) по подозрению в получении неправомерной выгоды,

– говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина почти месяц был временно исполняющим обязанности на должности. Его арестовали в тот же день, что и утвердили на должности.

"Задержание совершили на 23 километре автодороги Одесса – Южный сотрудники ГБР и СБУ", – сообщило издание.

Следствию известно, что Панченко требовал и получил 4 тысячи долларов за закрытие уголовного дела, которое было открыто за подделку документов. В отделении полиции провели обыски.

Коротко о последних задержаниях на взятке должностных лиц