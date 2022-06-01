Во многих регионах воздушная тревога: в Одесской области раздался взрыв

В Одесской области днем 1 июня внезапно раздался взрыв. В этот момент в области не объявляли сигнал воздушной тревоги.

Местные телеграм-каналы пишут, что взрыв прогремел в районе Черноморска Одесской области.

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Официальной информации об этом нет, но взрыв мог быть вызван обезвреживанием морской мины, которыми сейчас усеяно побережье Черного моря.

Воздушная тревога в большинстве регионов

В то же время сигнала воздушной тревоги в области в момент взрыва не было. По данным портала "єМапа" , сирены звучали в других южных регионах.

Однако уже после взрыва в Одесской области сигналы воздушной тревоги начались не только на Юге, но и на Востоке, в Центре и Севере страны. К слову, в Запорожской области воздушную опасность объявили через 5 минут после отмены предыдущего сигнала тревоги.

По состоянию на 14:00 1 июня воздушную тревогу объявили в:

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожский,

Днепропетровской,

Полтавской,

Черкасский,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00 / Фото "єМапа"

Кратко о ситуации в Одесской области

В Одесской ОВА недавно призвали местных жителей не паниковать из-за выстрелов, которые они могут слышать ночью или днем. Там подчеркнули, что это украинские защитники отрабатывают свое мастерство.

Также спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что еще в начале марта начальники российских портов получили письма с сообщением, что 420 мин забросили в акваторию Черного моря. Однако их точное местоположение не могли определить. Сейчас специалисты предполагают, что вражеских мин может быть уже от 400 до 600. Теперь захватчики требуют от Украины их уничтожить.

В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали, что контрдиверсионные мероприятия в Одесской области имеют не только количественные, но и качественные результаты. Диверсанты не ожидали такого высокого уровня патриотизма и сознания среди населения региона.

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