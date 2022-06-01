Во многих регионах воздушная тревога: в Одесской области раздался взрыв
Источник:Суспільне Одесса
В Одесской области днем 1 июня внезапно раздался взрыв. В этот момент в области не объявляли сигнал воздушной тревоги.
Местные телеграм-каналы пишут, что взрыв прогремел в районе Черноморска Одесской области.
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Официальной информации об этом нет, но взрыв мог быть вызван обезвреживанием морской мины, которыми сейчас усеяно побережье Черного моря.Интересно! В то же время сигнала воздушной тревоги в области в момент взрыва не было. По данным портала "єМапа", сирены звучали в других южных регионах.
Воздушная тревога в большинстве регионов
Однако уже после взрыва в Одесской области сигналы воздушной тревоги начались не только на Юге, но и на Востоке, в Центре и Севере страны. К слову, в Запорожской области воздушную опасность объявили через 5 минут после отмены предыдущего сигнала тревоги.
По состоянию на 14:00 1 июня воздушную тревогу объявили в:
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Черкасский,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской областях.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:00 / Фото "єМапа"
Кратко о ситуации в Одесской области
- В Одесской ОВА недавно призвали местных жителей не паниковать из-за выстрелов, которые они могут слышать ночью или днем. Там подчеркнули, что это украинские защитники отрабатывают свое мастерство.
- Также спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что еще в начале марта начальники российских портов получили письма с сообщением, что 420 мин забросили в акваторию Черного моря. Однако их точное местоположение не могли определить. Сейчас специалисты предполагают, что вражеских мин может быть уже от 400 до 600. Теперь захватчики требуют от Украины их уничтожить.
- В то же время в оперативном командовании "Юг" рассказали, что контрдиверсионные мероприятия в Одесской области имеют не только количественные, но и качественные результаты. Диверсанты не ожидали такого высокого уровня патриотизма и сознания среди населения региона.