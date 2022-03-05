В Одесской области сбили уже третий российский истребитель за сутки

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги дня за 5 марта.

Сейчас в регионе официально подтвердили сбитие 3 российских самолетов. Задержаны 3 летчика.

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Мы будем драться за нашу Одессу несмотря ни на что, можете быть уверенными – мы победим,

– заявил Максим Марченко.

В регионе уже завершили эвакуацию детей-сирот в Польшу и Румынию.

Как готовится Одесская область:

ОГА провели совещания с представителями силы обороны и решили ключевые вопросы с организацией отпора агрессору.

В каждом районе Одесской области образуют специализированные продовольственные склады, чтобы при любой ситуации Одесская область не имела проблем с пищевыми продуктами.

В регионе начали сбор подписей на обращение к странам НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.

Также уже устанавливают новые блокпосты на ключевых направлениях и усиливают контроль за дорогами, чтобы исключить деятельность диверсионно-разведывательных групп.

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