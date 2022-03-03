В Одесской области спасли экипаж корабля HELT: появились фото спасенных моряков

В Одесской области спасли 6 моряков гражданского корабля HELT. Судно принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Судно HELT принадлежит прибалтийской компании и ходит под флагом Панамы.

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По словам Марченко, морская поисково-спасательная служба 3 марта провела специальную операцию по спасению членов экипажа сухогруза HELT, который был затоплен в результате обстрела с российского военного корабля.

После попадания снаряда оккупантов экипаж судна успел подать сигнал SOS.

Несмотря на угрозы со стороны российских военных открыть огонь, украинские спасатели провели спецоперацию и доставили экипаж HELT в порт Черноморска,

– рассказал глава Одесской ОВА.



В Одесской области спасли экипаж корабля HELT / Фото с телеграма Максима Марченко



Экипаж судна успел подать сигнал SOS / Фото с телеграма Максима Марченко

Следует отметить, что с начала вторжения России в Украину флот агрессора обстрелял уже 5 гражданских судов. Один из них враг полностью потопил, а на другом несколько дней идет пожар, который не дают тушить захватчики.

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