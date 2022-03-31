В Одесской области тоже разрешили продавать алкоголь, но не весь

Речь идет только о вине, пиве, ликерах, шампанском и портвейне.

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В Одесской области также разрешили продавать алкоголь, но не весь

Приказом Начальника Одесской областной военной администрации с 1 апреля 2022 года разрешена продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30 процентов объемных единиц в период с 09:00 до 15:00. Продажа крепких алкогольных напитков – запрещена,

– говорится в заявлении

При этом и дальше строго запрещается продажа алкогольных напитков военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии, а также представителям военных формирований и правоохранительных органов.

В то же время, по словам начальника Одесской ОВА Максима Марченко, если уровень преступности и правонарушений на фоне потребления алкоголя возрастет, то в Одессе и области снова запретят продажу любых алкогольных напитков.