В Одесской области враг пытается активизировать воздушную разведку: часть дронов уничтожили
16 апреля 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
Российские оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области. Часть дронов ВСУ уже уничтожили.
Воздушную разведку враг пытается восстановить и днем, и ночью. Об этом сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.
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Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку и днем, и ночью. Спасибо всем, кто сообщает о появлении в небе вражеских дронов. Часть из них уничтожена,
– говорится в сообщении.
Ночь на 16 апреля в Одессе и области прошла довольно спокойно. Были лишь сирены.
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