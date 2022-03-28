В Одесской области ВСУ будут проводить учебные стрельбы на море: людей просят не паниковать
28 марта 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:Суспільне
Украинские защитники будут проводить учебные стрельбы на море в Одессе и области. Жителей просят не паниковать.
Учебные стрельбы будут проходить 28 марта. ВСУ будут стрелять из крупнокалиберного оружия, поэтому звуки могут быть мощными.
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В Одессе и области ВСУ будут проводить учебные стрельбы в море из разных видов оружия, в том числе крупнокалиберного. Жителей региона просят сохранять спокойствие,
– говорится в сообщении.
К слову, такие стрельбы в Одесской области ВСУ проводят не впервые. Последний раз учения организовывали 25 марта.
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