Вдохновил Николаев, – в Одесской ОВА заявили об увеличении числа обнаруженных коллаборантов
В Одессе идет контрдиверсионная работа с задержанными коллаборантами и проводятся оперативно-следственные действия.
В эфире 24 канала это подтвердил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Важно О втором фронте пока не говорится, – Братчук о ситуации в Приднестровье
Он привел пример задержания человека, у которого дома обнаружили боеприпасы и оружие. Можно провести параллели, что он действительно причастен к каким-либо диверсионным действиям.
Что касается коллаборантов и так называемых агитаторов в социальных сетях – их обнаруживают. Скажем так, уровень их обнаружения стал гораздо больше. Практически каждый день находят таких людей,
– сообщил Сергей Братчук.
По его словам, одесситы также очень активно работают и помогают в этом направлении. Почти все их данные – подтверждаются.
Сергей Братчук добавил, что, возможно, на это натолкнул пример Николаева. Ведь там пытались выявить корректировщиков и объявляли удлиненный комендантский час.
Смотрите видео: Братчук о ситуации в Одессе
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