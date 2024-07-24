Россияне массированно атаковали Одесскую область "Шахедами": туда направлялись десятки дронов

Одесской области поздно ночью 24 июля массированно атаковали беспилотники. Россияне запустили по региону свои дроны-камикадзе типа "Шахед".

Из-за этого по всей области прозвучали сирены. 24 Канал призывает одесситов находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о массированной атаке Одесской области

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:38. Воздушные силы предупреждали о движении российско-иранских "Шахедов" в том направлении.

Группы вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области,

– писали военные.

Уже в 01:47 Воздушные силы призвали жителей Измаильского района Одесской области оставаться в укрытиях, ведь туда летят "Шахеды".

В телеграм-канале "Николаевский Ванек" написали, что дроны-камикадзе летят в сторону Татарбунар Одесской области. Поэтому представители канала призвали граждан следить за предупреждениями, ведь антидроновая работа будет активной в Одесской области.

В 02:08 в телеграм-канале Monitor предупреждали, что на Измаил, Рени и весь Измаильский район будет массированная дроновая атака. Поэтому также призвали граждан оставаться в укрытиях.

В 02:30 местные телеграм-каналы и мониторы сообщили о первых взрывах в Измаиле. Далее громкие звуки прозвучали в 02:47 и в 02:52.

Мониторы также пишут, что, по предварительным данным, в самом Измаиле есть разрушения после атаки. В то же время на город, по состоянию на 03:03, продолжают лететь "Шахеды".

Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 03:44. О последствиях атаки станет известно позже из отчета местных властей и Воздушных сил.